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  • 27.09.2019 18:19
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 18:19

kura sonuçları açıklandı mı? TYP başvuru kura sonuçları ne zaman açıklanır?

iş ilanları üzerinden TYP başvurusu yapan on binlerce vatandaşın kura sonuçları heyecanlı bekleyişi sürüyor. Başvuruların kısa bir süre önce sona ermesiyle birlikte gözler şimdi başvuru sonuçlarına çevrildi. Bu kapsamda açıklandı mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, ? İşte süreç hakkında bilgiler...

İŞKUR TYP başvuru kura sonuçları ne zaman açıklanır?

İŞKUR Toplum Yararına Program yani kısaca TYP kapsamında okullarda istihdam edilecek alımların kuraları için bekleyiş devam ediyor. Adaylar arama motorlarında heyecanla İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt ararken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Konu hakkında İŞKUR tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura tarihlerine ilişkin detaylar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Kura sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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