İŞKUR Toplum Yararına Program yani kısaca TYP kapsamında okullarda istihdam edilecek alımların kuraları için bekleyiş devam ediyor. Adaylar arama motorlarında heyecanla İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt ararken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Konu hakkında İŞKUR tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura tarihlerine ilişkin detaylar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Kura sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.