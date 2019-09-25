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  • 25.09.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 12:06

Putin Başkan Erdoğan'a ısmarlamıştı! Artık 'de de satılacak

Devlet Başkanı 'in Başkan Tayyip Erdoğan'a ısmarladığı dondurma 'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye ihraç edilecek. Putin, söz konusu dondurmayı Rusya'nın en iyisi olarak ifade etmişti.

'nın bölgesinin Vali Yardımcısı Andrey Korobka, Rusya Devlet Başkanı 'in, "Ülkenin en iyi dondurmasını yapıyor" dediği 'nın ürünlerini yurtdışına ihraç edeceğini bildirdi.

Rus medyasına konuşan Korobka, "Korenovskiy Süt Fabrikası, ihracata yönelik üretim yapacak bir bölüm açacak" dedi. Detay vermeyen Vali Yardımcısı, küresel pazarlara odaklanan işletmelerin yüksek sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Bölgenin ını 2024 yılına kadar 3,8 milyar dolara ulaştırmayı planladıklarını söyleyen Korobka, bu rakamların, 'Uluslararası Kooperasyon ve İhracat' başlıklı ulusal projede belirtildiğini de sözlerine ekledi.

MAKS-2019'DA DONDURMA ISMARLAMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, konuğu 'a 'Korovka iz Korenovki' marka dondurma ısmarlamıştı. Putin, daha önce bu markanın 'en lezzetli' dondurma olduğunu söylemişti.

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