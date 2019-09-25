Airbnb 2020'de hisselerini halka arz edeceğini duyurdu. Skift'in haberine göre insanların seyahatlerinde konaklayacak yer bulmasını, mekan sahiplerinin kiralamasını sağlayan web uygulaması Airbnb, 2020 yılında halka arz etmeyi planladığını açıkladı.

192 ülkede 33 bin şehirde 800 binin üzerinde kiralık mekan seçeneği sunan şirket halka arzla en çok rağbet göre şirketlerden biri haline geleceği düşünülüyor.



Ağustos 2008'de ABD'nin San Fransisco şehrinde kurulan Airbnb, Mart 2015 itibarı ile toplamda 18 yatırımcıdan yaklaşık 750 milyon dolarlık yatırım aldı.



Son finansman değeri 31 milyar dolar olan Airbnb için birçok şehirde kısıtlamar bulunuyor.