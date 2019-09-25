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  • 26.09.2019 06:56
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 06:56

son dakika! Bugün ve oldu? 26 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dalgalı seyir izleyen , Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları sonrası pozitif seyir izledi. Uysal'ın açıklamaları öncesi 5.7040 seviyesinde olan dolar/TL, 5.6795 seviyesine kadar geriledi. Peki, bugün ve oldu? İşte 26 Eylül güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'n bundan sonraki faiz indirimlerinin daha sınırlı olacağı beklentisini teyit eden açıklaması TL'de pozitif seyrin sürmesine neden olurken, dolar/TL'de bant hareketi devam etti. Uysal'ın açıklamaları öncesinde 5.7040 bandında hareket eden dolar/TL, açıklama sonrası aşağı yönlü hareket etti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 26 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

DOLAR
Alış: 5,6781
Satış: 5,6823

EURO
Alış: 6,2284
Satış: 6,2385

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