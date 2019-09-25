Dolar son dakika... Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'n bundan sonraki faiz indirimlerinin daha sınırlı olacağı beklentisini teyit eden açıklaması TL'de pozitif seyrin sürmesine neden olurken, dolar/TL'de bant hareketi devam etti. Uysal'ın açıklamaları öncesinde 5.7040 bandında hareket eden dolar/TL, açıklama sonrası aşağı yönlü hareket etti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 26 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

DOLAR

Alış: 5,6781

Satış: 5,6823

EURO

Alış: 6,2284

Satış: 6,2385