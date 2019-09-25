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  • 26.09.2019 07:08
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 07:08

nda son dakika gelişmesi! 26 Eylül , gram, çeyrek, fiyatı

dalgalı seyrini sürdürüyor. Son günlerde yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları sonrası döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası aşağı yönlü hareket etti. Peki, bugün , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Eylül ...

Altın fiyatları son dakika... Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle güvenlik liman olarak en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Dünkü kapanışta, yüzde 0,79 yükselişle 280,00 liradan işlem gören gram altın, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları sonrası aşağı yönlü hareket etti. Gram altın 26 Eylül'e 274,35 liradan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

26 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

26 Eylül Perşembe günü gram altın 274,35 liradan alınırken, 274,44 liradan satılıyor.

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