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  • 21.09.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 09:36

son dakika yükselişte! 21 Eylül gram, çeyrek, fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı

son dakika... Son haftalarda yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları, haftanın kapanışında dalgalı seyir devam ediyor. Düğün sezonunun devam etmesi ile birlikte oldukça rağbet gören altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Eylül ...

Altın fiyatları son dakika... Altın, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle güvenli liman olarak kabul ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın kapanış gününde çeyrek altın 451,00 lira, Cumhuriyet altını 1.845,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 277,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

21 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

21 Eylül Cumartesi günü gram altın 279,86 liradan alınırken, 279,90 liradan satılıyor.

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