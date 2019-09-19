Depoyu doldurmak 397 TL

Pompaya çifte zam geldi. Motorinin litre fiyatına 34 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 36 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına dünden itibaren motorinde 12 kuruş olarak benzinde ise 35 kuruş olarak yansıdı. Motorinde 22 kuruş, benzinde ise 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Artışla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 6.38 liradan 6.50 liraya çıktı. Benzinin litresi ise İstanbul'da 6.88 liradan 7.23 liraya yükseldi. İstanbul'da benzinli bir aracın 55 litrelik deposunu doldurmanın bedeli 378,4 liradan 397,65 liraya çıktı.
HAFIZ MUSTAFA'YA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
155 yıllık geçmişe sahip Hafız Mustafa'nın lezzetleri International Taste Insitute tarafından Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü ile taçlandırıldı. 38 ülkeden 470 katılımcının yer aldığı yarışmada, Hafız Mustafa 'Sütlü Osmanlı Saray Kadayıfı' ile 1'incilik kazandı. Hafız Mustafa'nın şefleri, ödülü İngiliz şef Alan Coxon ve Fransız şef Pralong Marc'un ellerinden aldı.
FED FAİZ İNDİRDİ
ABD Merkez Bankası (FED), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, temmuzda 11 yıl sonra ilk kez 25 baz puanlık indirim yapmıştı. FED, dün faiz indirimini, 25 baz puan şeklinde gerçekleştirdi. FED fonlama faizi %1.75-2.00 aralığına indi. Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) %2.10'dan oy birliğiyle %1.80'e indirildi.
HAFIZ MUSTAFA'YA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
155 yıllık geçmişe sahip Hafız Mustafa'nın lezzetleri International Taste Insitute tarafından Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü ile taçlandırıldı. 38 ülkeden 470 katılımcının yer aldığı yarışmada, Hafız Mustafa 'Sütlü Osmanlı Saray Kadayıfı' ile 1'incilik kazandı. Hafız Mustafa'nın şefleri, ödülü İngiliz şef Alan Coxon ve Fransız şef Pralong Marc'un ellerinden aldı.
FED FAİZ İNDİRDİ
ABD Merkez Bankası (FED), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, temmuzda 11 yıl sonra ilk kez 25 baz puanlık indirim yapmıştı. FED, dün faiz indirimini, 25 baz puan şeklinde gerçekleştirdi. FED fonlama faizi %1.75-2.00 aralığına indi. Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) %2.10'dan oy birliğiyle %1.80'e indirildi.
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