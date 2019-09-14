TOKİ’den fırsat kampanyası

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasını 23 Eylül'de başlatıyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, vatandaşların beklentileri üzerine 2019 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini dile getirdi. Bulut, şöyle konuştu: "Kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Vatandaşlarımız borcun yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek."
CARİ FAZLADA 17.5 YILIN ZİRVESİ
Türkiye'nin 12 aylık cari fazlası, Temmuz'da 4 milyar 445 milyon dolarla Ocak 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yılın Mayıs ayında 57.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, o tarihten bu yana her ay kademeli düşüşünü sürdürerek 2018 sonunda 27 milyar dolara indi. 2019'da da cari açıktaki gerileme hızla devam etti ve Haziran'da 1.1 milyar dolar cari fazla verildi. Türkiye'nin 12 aylık cari işlemler hesabı, Temmuz'da 4 milyar 445 milyon dolarla Ocak 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
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NÖBETÇİ NOTERDEN 265 BİN 644 İŞLEM
Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmasıyla 6 Nisan'da faaliyete geçirilen nöbetçi noterlik uygulamasıyla bugüne kadar 265 bin 644 işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerle 15 milyar liralık işlem hacmi oluştu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, söz konusu işlem hacminin 12.5 milyar liralık kısmının ikinci el araç satışı, 2.5 milyar liralık kısmının da ilk tescil işlemleri sonucu oluştuğu, devlet adına 36 milyon lira vergi alındığı belirtildi.
İLK İNDİRİM GELDİ
Merkez Bankası'nın yüzde 3.25'lik faiz indirimin ardından bankalar harekete geçti. İlk indirim geldi. Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1.17'ye indirdi. Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den geçerli olmak üzere aşağı çekti. Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına kadar düşürdü. İhtiyaç kredisi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1.35'e çeken Ziraat, ayrıca konutta 500 bin lira ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1.19 olarak belirledi. 500 bin liranın altındaki konut kredilerindeki aylık yüzde 0.99'luk oran ise değiştirilmedi. Faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor. Düşen faiz oranlarının konut sektörünü hareketlendirirken, reel sektörün de elini rahatlatarak büyümeye doping etkisi yapması öngörülüyor.
ORMANA 5 BİN ELEMAN
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) yapacağı yaklaşık 5 bin personel alımı için başvuru süreci başladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, OGM'ye alınacak personelden bin 146'sı mülakat ve uygulama sınavı yapılmadan, KPSS puan sıralaması esas alınarak, adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlayarak yerleştirilecek. Diğer yandan, bin 150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 personelin alımı da KPSS puanı ve uygulamalı sınav usulüyle yapılacak.
HALKBANK'TAN 4 FARKLI BONO İHRACI
Halkbank, Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli 4 farklı bono ihracı gerçekleştirdi. 1.1 milyar lira tutarındaki 4 ihracın beklenenin üzerinde talep gördüğünü belirten Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sürer, "Yatırım araçlarını çeşitlendiren adımlarımız piyasalara güven veriyor, yeni ürünlerimize olan talep de duyulan güveni gösteriyor" dedi.
BUDAPEŞTE'DE TURKCELL KONUŞULDU
Turkcell'in engellilere yönelik projeleri uluslararası teknoloji etkinliği ITU Telecom World'de ilgi gördü. Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu, Turkcell'in engelli bireylere yönelik uygulamalarını anlatırken, "Tüm teknolojimizi sosyal bariyerleri yıkarak dünyayı daha eşit, erişilebilir ve engelsiz kılmak için kullanıyoruz" dedi. Sofuoğlu, "Toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
3. KUŞAK İŞ BAŞINDA
Murat Dedeman'ın Temmuz'da ani vefatı üzerine Dedeman Holding ve Dedeman Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Rıfat Dedeman getirilirken, Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Banu Dedeman üstlendi. Rıfat Dedeman, "Hayallerimizi gerçekleştirecek cesaret ve kararlılıkla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.
CARİ FAZLADA 17.5 YILIN ZİRVESİ
Türkiye'nin 12 aylık cari fazlası, Temmuz'da 4 milyar 445 milyon dolarla Ocak 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yılın Mayıs ayında 57.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, o tarihten bu yana her ay kademeli düşüşünü sürdürerek 2018 sonunda 27 milyar dolara indi. 2019'da da cari açıktaki gerileme hızla devam etti ve Haziran'da 1.1 milyar dolar cari fazla verildi. Türkiye'nin 12 aylık cari işlemler hesabı, Temmuz'da 4 milyar 445 milyon dolarla Ocak 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
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NÖBETÇİ NOTERDEN 265 BİN 644 İŞLEM
Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmasıyla 6 Nisan'da faaliyete geçirilen nöbetçi noterlik uygulamasıyla bugüne kadar 265 bin 644 işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerle 15 milyar liralık işlem hacmi oluştu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, söz konusu işlem hacminin 12.5 milyar liralık kısmının ikinci el araç satışı, 2.5 milyar liralık kısmının da ilk tescil işlemleri sonucu oluştuğu, devlet adına 36 milyon lira vergi alındığı belirtildi.
İLK İNDİRİM GELDİ
Merkez Bankası'nın yüzde 3.25'lik faiz indirimin ardından bankalar harekete geçti. İlk indirim geldi. Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1.17'ye indirdi. Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den geçerli olmak üzere aşağı çekti. Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına kadar düşürdü. İhtiyaç kredisi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1.35'e çeken Ziraat, ayrıca konutta 500 bin lira ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1.19 olarak belirledi. 500 bin liranın altındaki konut kredilerindeki aylık yüzde 0.99'luk oran ise değiştirilmedi. Faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor. Düşen faiz oranlarının konut sektörünü hareketlendirirken, reel sektörün de elini rahatlatarak büyümeye doping etkisi yapması öngörülüyor.
ORMANA 5 BİN ELEMAN
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) yapacağı yaklaşık 5 bin personel alımı için başvuru süreci başladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, OGM'ye alınacak personelden bin 146'sı mülakat ve uygulama sınavı yapılmadan, KPSS puan sıralaması esas alınarak, adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlayarak yerleştirilecek. Diğer yandan, bin 150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 personelin alımı da KPSS puanı ve uygulamalı sınav usulüyle yapılacak.
HALKBANK'TAN 4 FARKLI BONO İHRACI
Halkbank, Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli 4 farklı bono ihracı gerçekleştirdi. 1.1 milyar lira tutarındaki 4 ihracın beklenenin üzerinde talep gördüğünü belirten Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sürer, "Yatırım araçlarını çeşitlendiren adımlarımız piyasalara güven veriyor, yeni ürünlerimize olan talep de duyulan güveni gösteriyor" dedi.
BUDAPEŞTE'DE TURKCELL KONUŞULDU
Turkcell'in engellilere yönelik projeleri uluslararası teknoloji etkinliği ITU Telecom World'de ilgi gördü. Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu, Turkcell'in engelli bireylere yönelik uygulamalarını anlatırken, "Tüm teknolojimizi sosyal bariyerleri yıkarak dünyayı daha eşit, erişilebilir ve engelsiz kılmak için kullanıyoruz" dedi. Sofuoğlu, "Toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
3. KUŞAK İŞ BAŞINDA
Murat Dedeman'ın Temmuz'da ani vefatı üzerine Dedeman Holding ve Dedeman Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Rıfat Dedeman getirilirken, Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Banu Dedeman üstlendi. Rıfat Dedeman, "Hayallerimizi gerçekleştirecek cesaret ve kararlılıkla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.
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