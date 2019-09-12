Ülkemizde milyonlarca kişi kredi kartı kullanımı yapıyor. Kredi kartı kullanım oranı yıllar geçtikçe katlanarak artıyor. Bu bağlamda ise borçlar da artıyor. Vatandaşlar kredi kartı borcu taksit ve yapılandırması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kredi kartı borcunun taksitlendirilmesi, borcun faiziyle birlikte daha uzun vadelerle ödenmesi anlamına gelmektedir. Mevcut ödeme koşullarınızdan daha avantajlı şartlar altında borç ödemelerini gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle her ay ödemekte zorlandığınız borçları bütçenize uygun olarak şekillendirebilirsiniz. Bu anlamda kredi kartına tanımlanan limit, aynı zamanda bankanın müşterisine açtığı bir kredi. Yani, taksitlerin ve aylık harcamaların son ödeme gününde ödenmesi şart. Peki kredi kartı borcu taksit ve yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borcundan nasıl kapatılır? İşte detaylar
Kredi kartı borcu nasıl kapatılır? Kredi kartı borcu taksit ve yapılandırma nasıl yapılır? İşte detaylar
Hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştıran ve ekonomide çarkların dönmesine katkı sağlayan kredi kartı, bazen vatandaşın korkulu rüyası haline gelebiliyor. O yüzden işi baştan sıkı tutmakta ve bu haberde yazan bilgileri bir yere not etmekte fayda var. İşte kredi kartı kullanma ve kart borcundan kurtulma rehberi... Yasal olarak her ay işleyen faiz, ödenemeyen borç nedeniyle bozulan kredi sicili vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor. Kredi kartı borç ve faiz sarmalına düşmüşseniz yine pes etmeyin. Bundan da çıkış yolları var. Kredi kartı olanların bilmesi gereken en önemli güncel detayları, borçtan kurtulmak için ipuçlarını sizin için derledik.
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