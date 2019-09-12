Ülkemizde milyonlarca kişi kredi kartı kullanımı yapıyor. Kredi kartı kullanım oranı yıllar geçtikçe katlanarak artıyor. Bu bağlamda ise borçlar da artıyor. Vatandaşlar kredi kartı borcu taksit ve yapılandırması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kredi kartı borcunun taksitlendirilmesi, borcun faiziyle birlikte daha uzun vadelerle ödenmesi anlamına gelmektedir. Mevcut ödeme koşullarınızdan daha avantajlı şartlar altında borç ödemelerini gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle her ay ödemekte zorlandığınız borçları bütçenize uygun olarak şekillendirebilirsiniz. Bu anlamda kredi kartına tanımlanan limit, aynı zamanda bankanın müşterisine açtığı bir kredi. Yani, taksitlerin ve aylık harcamaların son ödeme gününde ödenmesi şart. Peki kredi kartı borcu taksit ve yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borcundan nasıl kapatılır? İşte detaylar