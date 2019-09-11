Sigaraya yeni zam geldi mi? sorusu tiryakiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Sigaraya gelen 3 TL'lik zam sonrası yeniden zam olup olmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde takipçisi yüksek bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda sigaralara 5 TL zam yapılacağı iddia edilmiş, British American Tobacco Türkiye bu iddiaları yalanlamıştı. Son gelişmelere göre JTİ grubundan 1 marka sigaraya zam yapıldığı öğrenildi. Peki, sigaraya yeni zam geldi mi? Hangi sigaraya zam yapıldı? İşte 2019 sigara fiyat listesi...

HANGİ SİGARAYA ZAM GELDİ?

Japon Tobacco International grubuna ait bir sigaraya zam yapıldığı bildirildi. Sigara satış yerlerine gönderilen yeni listede, 13 TL olan Monte Carlo Night Blue sigarasına 1 TL zam yapıldığı öğrenildi. Buna göre, Monte Carlo Night Blue sigarası 14 TL'den satılıyor.

SİGARAYA YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Şu an sigaraya zam konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Monte Carlo Night Blue sigarasından başka diğer sigaralara zam yapılmadı.

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