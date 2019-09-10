Türkiye faizde indirim bekliyor! Kritik gün perşembe

Enflasyonda düşüş eğiliminin görülmesi piyasada Merkez Bankası'nın 12 Eylül'de yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yeni bir faiz indirimine gideceği beklentisini de artırdı. Uzmanlar, Merkez Bankası'ndan 250 - 300 baz puan arası bir faiz indirimi bekliyor. Tüm Türkiye Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararını merak ederken diğer yandan da dolar kurunun nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi açıklamalarda bulunan A1 Capital Menkul Değerler Direktörü Belgin Maviş, piyasalar için çok kritik bir haftaya girildiğinin altını çizerek, olası faiz indiriminde dolar kurunun vereceği tepkilere dair tahminlerini paylaştı.

"MERKEZ'DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ VAR"

Haber7'nin haberine göre bu hafta ve önümüzdeki hafta önemli majör merkezi bankalarının biz dahil toplantısı var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın hemen hemen aynı saatlerde faiz kararlarını açıklayacak. Ağustos ayı enflasyon rakamının yıllık bazda %15ler seviyesine gelmesi ve bunun son 1 yılda en düşük seviye olarak kayıtlara geçmesi ardından Merkez Bankası'ndan indirim beklentisi var. Hem CDS'lerin 400'ün altına gerilemesi hem de 2 yıllık gösterge tahvil faizimizin %16'nın altına gerilemesiyle Merkez Bankasının bu yönde adım atmasının önü açılmış oluyor.