Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye genelinde başlattığı bir çalışma ile iş yerlerini değiştiren ancak bildirim yapmayanları kıskaca aldı. Araştırma ile ücret geliri elde edenlerin işyeri değiştirdikten sonra girdiği gelir vergisi diliminde yüksek dilimden devam etmesi gerekirken bir alt dilimden kadrosunun başlatıldığını tespit etti. Bir kişi ocak ayından temmuz ayına kadar A şirketinde çalışırken yüksek ücret alıyorsa önce yüzde 15 dilim üzerinden gelir vergisi kesiliyor. Birkaç ay sonra ise yüzde 20, daha sonra da yüzde 27'lik dilime geçilebiliyor. Ancak işyeri değiştiğinde yeni işyerinde ödediği ücretten tekrar yüzde birinci gelir vergisi tarifesi üzerinden vergi ödenmeye başlıyor. Maliye de şimdi dilimini yılın ortasında ilk dilimden başlatanları tek tek vergi dairesine çağırıyor.