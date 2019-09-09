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  • 10.09.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 09:04

Çalışan anne parasız izin, süt izni, , emzirme ödeneği başvuru şartları nedir? Çalışan anne hakları neler?

Çalışan anneler pek çok haklara sahip. Ama bazı anneler, iş yerinde hangi haklarının olduğunu bilemeyince, sağlanan kolaylıklardan da yararlanamıyor. 'İş'te anne ve anne adaylarının hakları. Doğum yapan memur anne, talep ederse 16 haftalık analık (doğum) izninin veya 6 aya kadar olan yarım gün çalışma döneminin bitiminden itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. 'lı anneler ise 16 haftalık analık izni süresinin bitiminden itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum (rapor) parası. Maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük ödeme 6367 lira.

Parasız izin, süt izni, emzirme ödeneği başvuru şartları!

Çalışan annelerin bir sürü hakları bulunmakta fakat bu hakları pek çoğu bilmiyor. Bu bağlamda bu haberinizde çalışan annelerin hakları ile ilgili yeni gelişmeleri aktarıyoruz. Yasalar ve sosyal güvenlik mevzuatı birçok alanda annelere pozitif ayrımcılık sağlıyor. Bu da daha çok kadının üretime ve istihdama katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Yasaya göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte (ikiz gibi hallerde) bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Çalışan anneler, doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Peki çalışan anne parasız izin, süt izni, eş durumu, emzirme ödeneği başvuru şartları nelerdir?

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