Çalışan annelerin bir sürü hakları bulunmakta fakat bu hakları pek çoğu bilmiyor. Bu bağlamda bu haberinizde çalışan annelerin hakları ile ilgili yeni gelişmeleri aktarıyoruz. Yasalar ve sosyal güvenlik mevzuatı birçok alanda annelere pozitif ayrımcılık sağlıyor. Bu da daha çok kadının üretime ve istihdama katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Yasaya göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte (ikiz gibi hallerde) bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Çalışan anneler, doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Peki çalışan anne parasız izin, süt izni, eş durumu, emzirme ödeneği başvuru şartları nelerdir?