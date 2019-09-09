Çalışan anneler pek çok haklara sahip. Ama bazı anneler, iş yerinde hangi haklarının olduğunu bilemeyince, sağlanan kolaylıklardan da yararlanamıyor. 'İş'te anne ve anne adaylarının hakları. Doğum yapan memur anne, talep ederse 16 haftalık analık (doğum) izninin veya 6 aya kadar olan yarım gün çalışma döneminin bitiminden itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. SSK'lı anneler ise 16 haftalık analık izni süresinin bitiminden itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum (rapor) parası. Maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük ödeme 6367 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını, doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov. tr'den kontrol edin.