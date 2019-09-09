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  • 09.09.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 09:00

Bankalardan peş peşe faiz indirimi! 9 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank konut, ihtiyaç

nda indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Kredi başvurusunda bulunacak vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırmaya başladı. Şu anda 0.79 faiz oranı ile konut kredisi veren bankalar Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası olarak sıralanıyor. Peki, güncel faiz oranları ne durumda? İşte 9 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank ve tüm bankaların konut, ihtiyaç kredi faiz oranları...

9 Eylül kredi faiz oranları

Kredi faiz oranlarında indirim haberleri peş peşe geliyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan 0.99 konut kredisi kampanyası sonrası bankalarda faiz indirimi yakından takip ediliyor. Piyasalarda Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Peki, güncel faiz oranları nasıl? İşte 9 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank ve tüm bankaların konut, ihtiyaç kredi faiz oranları...

9 EYLÜL KREDİ FAİZ ORANLARI

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.96
Taşıt kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.35 (120 ay)

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.61
Ev kredisi: 1.39

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