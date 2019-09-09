Kredi faiz oranlarında indirim haberleri peş peşe geliyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan 0.99 konut kredisi kampanyası sonrası bankalarda faiz indirimi yakından takip ediliyor. Piyasalarda Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Peki, güncel faiz oranları nasıl? İşte 9 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank ve tüm bankaların konut, ihtiyaç kredi faiz oranları...
9 EYLÜL KREDİ FAİZ ORANLARI
YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.96
Taşıt kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.35 (120 ay)
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.61
Ev kredisi: 1.39
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