Altın fiyatları son dakika... Yatırımcılar tarafından altın fiyatları akından takip ediliyor. Son zamanların en güvenilir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,04 azalışla 280,20 lira, çeyrek altının satış fiyatı 456,00 liraya düşmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

9 Eylül Pazartesi günü gram altın 276,75 liradan alınırken, 276,82 liradan satılıyor.