





İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, BBC'nin gazeteci Aaron Heslehurst sunduğu Talking Business programına konuk oldu. Programda Heslehurst, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı. İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu aktaran Heslehurst, Türkiye'nin kapasite konusunda iddialı olduğunun altını çizdi. Heslehurst'un THY'nin son yıllardaki atılımlarının havalimanına olumlu katkı yaptığını belirtmesi üzerine Samsunlu, şöyle konuştu: "Birçok ulustan insanlar İstanbul Havalimanı'nı tercih ediyor. Bu özelliği sayesinde İstanbul Havalimanı, küresel bir değer oluşturmaktadır."





ŞOV BAŞLIYOR

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST için geri sayım başladı. İlki geçen yıl düzenlenen ve 550 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşecek festivalle ilgili konuşan Bakan Mustafa Varank, "Bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Ülkemizin havacılık ve uzay alanındaki küresel rekabette sıçrama yapması için yetişmiş insan kaynağının öneminin farkındayız." dedi.