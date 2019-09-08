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  • 08.09.2019 08:35
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 08:37

7 ayda rekor rakam! 5 milyon işlemden kasaya 4,5 milyar TL girdi

'nün 2019 yılı verilerine göre Türkiye genelinde yılın ilk 7 ayında 1,1 milyon gayrimenkul el değiştirdi. Bu satışlardan devletin kasasına toplam 4 milyar 465 milyon lira girdi.

5 milyon işlemden kasaya 4,5 milyar TL girdi

verilerine göre, Türkiye genelinde 7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 4 milyar 465 milyon lira tapu harcı elde edildi.

Bu sürede 1,1 milyon gayrimenkulün satışının yanı sıra diğer işlemlerle birlikte 5 milyon 338 bin işlem gerçekleştirildi. Tapu dairelerinde geçen yıl 8 milyon 896 bin, 2017'de 8 milyon 391 bin, 2016'da 8 milyon 278 bin, 2015'te de 7 milyon 710 bin işlem yapılmıştı.

Yeni Şafak'ın haberine göre yedi ayda gerçekleşen 1,1 milyon satıştan elde edilen harç geliri 4 milyar 465 milyon lira olarak gerçekleşirken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri 4 milyar 779 milyon lira oldu. Tapudan elde edilen harç geliri 2018'de 11 milyar 291 milyon lira, 2017'de 10,7 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Tapuda satışı gerçekleştirilen 1,1 adet gayrimenkul için 171 milyar 306 milyon 628 bin lira değer ibraz edilirken, tapu başına ödenen ortalama rakamın 156 bin lira olduğu gözlendi. Tapu başına ödenen ortalama rakam, 2018'de 136,4 bin lira, 2017'de 120,8 bin lira şeklindeydi.

SON 4 AYDA SATIŞ ARTACAK
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı olumsuzluklara ve deki dalgalanmaya rağmen ülkede gayrimenkul piyasasının canlı olduğunu, konut ve arsa yatırımının vatandaşlara her daim cazip geldiğini söyledi. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş da Ağustostaki faiz indirimi sonrası sektörün canlandığını, yılın son 4 ayında satışların hızla artacağını aktardı.

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