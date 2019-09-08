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  • 08.09.2019 13:10
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 21:01

da önemli gelişme: 8 Eylül'de euro ve ? İşte güncel döviz kurları...

Döviz fiyatları yatırım yapacak, yurtdışı seyahatine gidecek, ve yurt dışında bulunan e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacak olan vatandaşların gündeminde bulunuyor. Haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları, günü İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı. Peki, 8 Eylül tarihinde euro ve ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları...

8 Eylül'de euro ve dolar ne kadar oldu?

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri piyasaların seyrini değiştirmeye devam ediyor. Son dönemde altın fiyatlarında anlık değişimler yaşanırken döviz kurları bu nedenle pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dolar Euro fiyatları, alış ve satış fiyatlarıyla ekonominin boyutunu değiştiriyor. Peki, 8 Eylül'de euro ve dolar ne kadar oldu? İşte dolar ve euroda son durum...

EURO VE DOLAR NE KADAR OLDU?

DOLAR NE KADAR?

ALIŞ: 5,7086 TL

SATIŞ: 5,7159 TL

EURO NE KADAR?

ALIŞ: 6,2865 TL

SATIŞ: 6,3247 TL

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