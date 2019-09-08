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  • 08.09.2019 13:28
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 21:01

8 Eylül ne kadar oldu? Çeyrek, kaç TL? Hareketlilik sürüyor!

nda hareketlilik devam ederken altın fiyatlarındaki son durum pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Son dönemlerin en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan birisi olan altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Bir süredir yatırım yapmak isteyenleri sevindirecek gelişmeler yaşanırken cuma günü kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan işlem gördü. Peki, ne kadar oldu? Çeyrek, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Bu nedenle altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapma düşüncesi olan vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bulunuyor. Düğün sezonu devam ederken altın alma düşüncesi olan pek çok kişi güncel çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Son dönemde yatırımcıları sevindirecek gelişmeler yaşanırken 8 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? İşte çeyrek, gram altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 443,62

Satış: 453,67

Gram altın fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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