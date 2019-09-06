Toplu iş sözleşmesi kapsamında milyonlarca kamu çalışanının ücretleriyle beraber sosyal hakları da iyileşiyor. Hakem Kurulu kararıyla öğretmenlerin öğretime hazırlık ödeneği de zamlandı. Öğretim yılına hazırlık ödeneği yüzde 2.5 oranında artırıldı. 2019 yılında bin 180 lira olarak ödenecek olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, 2020 yılı Eylül ayında bin 210 lira olarak ödenecek. 2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2.5 oranında artırılarak bin 210 liradan bin 250 liraya çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm il Milli Eğitim Müdürlüklerine de yazı gönderdi. Yazıda öğretmenlere ödemelerin 9 Eylül'de yapılacağı belirtildi.
- Ekonomi
- 06.09.2019
- Gazete
Öğretmene bin 250 lira
Hakem Kurulu memur zamlarının yanı sıra sosyal haklarda da iyileştirmeye gitti. Buna göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği artırıldı. Öğretmenler 2020’de bin 210 lira, 2021’de bin 250 lira alacak.
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