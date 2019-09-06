Dolar son dakika... Dolar ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü ADP özel sektör istihdamı ve ISM hizmetler endeksi verisinin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında yükseldi. Yatırımcıların küresel ekonomiye ilişkin endişelerinin azalmasıyla, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan veriler son dönemde dolardan kaçışı durdurarak aynı zamanda Asya para birimlerini destekledi. Peki, bugün ero ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,6953

Satış: 5,6978

EURO

Alış: 6,2909

Satış: 6,2950

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporu takip edilecek.