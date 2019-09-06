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  • 06.09.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 09:24

6 Eylül'de hareketli! Bugün ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı. Bu hafta 5.85 seviyelerine dayanan 5.65-5.70 bandına geriledi. Haftanın son işlem gününde FED Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 6 Eylül güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü ADP özel sektör istihdamı ve ISM hizmetler endeksi verisinin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında yükseldi. Yatırımcıların küresel ekonomiye ilişkin endişelerinin azalmasıyla, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan veriler son dönemde dolardan kaçışı durdurarak aynı zamanda Asya para birimlerini destekledi. Peki, bugün ero ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,6953
Satış: 5,6978

EURO
Alış: 6,2909
Satış: 6,2950

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporu takip edilecek.

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