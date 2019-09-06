Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.09.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 09:31

nda son dakika hareketliliği! 6 Eylül Cuma , gram, çeyrek

6 Eylül son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün , gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika... Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü ADP özel sektör istihdamı ve ISM hizmetler endeksi verisinin riskli varlıklara dönüşü destekleyerek güvenli liman altına yönelik talebi azaltmasıyla dün yüzde 2 geriledikten sonra bugün baskı altında kalmaya devam ediyor. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Eylül güncel döviz kurları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

6 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

6 Eylül Cuma günü gram altın 277,63 liradan alınırken, 277,68 liradan satılıyor.

Canlı altın fiyatları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 6 Eylül Cuma 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek tam altın fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri