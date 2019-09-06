Son dakika... Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü ADP özel sektör istihdamı ve ISM hizmetler endeksi verisinin riskli varlıklara dönüşü destekleyerek güvenli liman altına yönelik talebi azaltmasıyla dün yüzde 2 geriledikten sonra bugün baskı altında kalmaya devam ediyor. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Eylül güncel döviz kurları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

6 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

6 Eylül Cuma günü gram altın 277,63 liradan alınırken, 277,68 liradan satılıyor.