Günümüzde Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olmuş yaklaşık 12.5 milyon vatandaş bulunuyor. Emekli maaşlarına son olarak Temmuz ayında zam yapıldı. Emekli vatandaşlar arama motorlarında "Yüksek emekli maaşı almanın yolları nelerdir?" sorusunun yanıtını arıyor. Aynı zamanda emekli olmak için gün sayan vatandaşlar da yüksek emekli maaşı almanın yollarını merak ediyor. Peki, emekli maaşı nasıl arttılır? İşte emekli maaş hesaplama...

EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTIRILIR?

Çalışan ve emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman emekli olacağını, ne kadar maaş alacağını merak edip hesap yapıyor. Çalışırken alınacak bazı tedbirler ile de ileride alınacak emekli maaşını artırmak mümkün. Brüt maaşın yüksek olması bunlardan en önemlisi. Fakat şimdi size 1261 formülünden bahsedeceğim. 5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor.

Haliyle alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösteriyor. Ancak son 3.5 yıl yani 1261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. Çünkü bir kişinin hangi kurumdan emekli olacağını son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.