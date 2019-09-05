Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarının zamlanmasının ardından asgari ücretle çalışan vatandaşlar 2020 yılında yapılacak zammı merak ediyor. Bu konuda arama motorlardaki araştırmalar artış gösterdi. "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusu şu sıralar pek çok vatandaşın gündeminde bulunuyor. Peki, 2020 yılı asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2020 yılında asgari ücrete zam miktarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor.