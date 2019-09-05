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  • 05.09.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 15:43

zammı ne kadar olacak? 2020 yılı ne zaman başlayacak?

Temmuz ayında ilk altı aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından birlikte memur ve emekli maaşlarına zam yapıldı. Eylül ayına geldiğimiz şu günlerde 2020 yılında e ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş 2020 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2020 yılında ? 2020 yılı ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar...

Asgari ücret ne kadar olacak?

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarının zamlanmasının ardından asgari ücretle çalışan vatandaşlar 2020 yılında yapılacak zammı merak ediyor. Bu konuda arama motorlardaki araştırmalar artış gösterdi. "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusu şu sıralar pek çok vatandaşın gündeminde bulunuyor. Peki, 2020 yılı asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2020 yılında asgari ücrete zam miktarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor.

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