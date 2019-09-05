Dolar son dakika... Yatırımcıların ABD-Çin ticaret görüşmelerinin gelecek ay yapılacağına dair açıklamayı memnuniyetle karşılaması ve yen gibi güvenli liman varlıklardan uzaklaşmalarıyla dolarda hareketlilik yaşandı. Dolar endeksi bir haftanın dip seviyesinden hafif yükselerek 98.492'ye çıktı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,6617

Satış: 5,6649

EURO

Alış: 6,2484

Satış: 6,2545

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı yönündeki haberlerle pozitif seyrediyor.