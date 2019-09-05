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  • 05.09.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 09:24

da son dakika gelişmesi! 5 Eylül ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

da hızlı düşüş sürüyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte TL karşısında değer kaybeden dolar, 5,85'li seviyelerden kademeli olarak 5,65!e kadar geriledi. Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor. Gözler Merkez Bankası'nın yapacağı faiz indirimine çevrildi. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Eylül güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Yatırımcıların ABD-Çin ticaret görüşmelerinin gelecek ay yapılacağına dair açıklamayı memnuniyetle karşılaması ve yen gibi güvenli liman varlıklardan uzaklaşmalarıyla dolarda hareketlilik yaşandı. Dolar endeksi bir haftanın dip seviyesinden hafif yükselerek 98.492'ye çıktı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,6617
Satış: 5,6649

EURO
Alış: 6,2484
Satış: 6,2545

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı yönündeki haberlerle pozitif seyrediyor.

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