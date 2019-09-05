Dolar son dakika... Yatırımcıların ABD-Çin ticaret görüşmelerinin gelecek ay yapılacağına dair açıklamayı memnuniyetle karşılaması ve yen gibi güvenli liman varlıklardan uzaklaşmalarıyla dolarda hareketlilik yaşandı. Dolar endeksi bir haftanın dip seviyesinden hafif yükselerek 98.492'ye çıktı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Eylül güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,6617
Satış: 5,6649
EURO
Alış: 6,2484
Satış: 6,2545
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı yönündeki haberlerle pozitif seyrediyor.
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