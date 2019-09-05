Altın fiyatları Çin ve ABD'nin ticaret görüşmeleri yapma konusunda anlaşmalarının ardından risk iştahının artmasıyla geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.5 düşüşle 1,545.37 dolara geriledi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta altının gram fiyatı yüzde 0,60 düşüşle 282,50 liradan işlem görmüştü. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yatırım amaçlı kullanılan ve düğün-nişan sezonunda oldukça rağbet gören altın ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle yatırımcıların ilgi odağına girdi.. İşte 5 Eylül 2019 tarihli güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altındaki yükselişten sonra en çok tercih edilen altın türü olan gram altın şu dakikalarda 281,43 seviyesinde alınırken, 281,47 TL'den satılıyor.

Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, 14, 18 ve 22 ayar bilezik gramı fiyatları için diğer sayfaları ziyaret edin...