ŞOK ve BİM Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımı yapılacak. Bu nedenle iş arayışı bulunan pek çok kişi İŞKUR tarafından yayımlanan ilanları merak ediyor. İŞKUR resmi sitesi üzerinden ŞOK ve BİM işçi alımı ilanları yayımlandı. Peki, hangi illerde alım yapılıyor? İşte merak edilen bilgiler...

BİM PERSONEL ALIM İLANI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.