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  • 04.09.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 17:12

ve Market, aracılığıyla işçi alımı yapacak! İlana başvuru nasıl yapılır?

Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan ve A101 market zincirlerine belirli zaman aralıklarında personel ihtiyacına alım yapılıyor. İş arayışı bulunan vatandaşlar aracılığıyla yayımlanan ilanları yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşı her yıl İŞKUR sayesinde iş sahibi oluyor. İŞKUR üzerinden ve ŞOK personel alım ilanları yayımlandı. Peki, BİM ve ŞOK Market işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte cevabı...

ŞOK ve BİM, İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapıyor!

ŞOK ve BİM Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımı yapılacak. Bu nedenle iş arayışı bulunan pek çok kişi İŞKUR tarafından yayımlanan ilanları merak ediyor. İŞKUR resmi sitesi üzerinden ŞOK ve BİM işçi alımı ilanları yayımlandı. Peki, hangi illerde alım yapılıyor? İşte merak edilen bilgiler...

BİM PERSONEL ALIM İLANI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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