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  • 04.09.2019 22:43
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 23:15

alma şartları nelerdir? - çifte maaş nasıl alınabilir? Başvuru şartları...

Ülkemizde yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş bulunuyor. Emekli vatandaşların arama motorlarında merakla araştırdığı konuların başında alma şartları bulunuyor. Emekli , Bağkur, Emekli Sandığı hangisine tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Peki, emekli çift maaş alma şartları nelerdir? İşte konu hakkında bazı bilgiler...

Emekli çift maaş alma şartları nelerdir?

Yaklaşık 12.5 milyon vatandaş emekli maaşları hakkındaki son açıklamaları ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Emekli vatandaşlar çift emekli maaşının nasıl alındığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Çift maaş almak için bazı şartları yerine getirdiğinizde özellikle kadın emeklilere çifte maaş imkanı tanınabiliyor. Peki, emekli çift maaş alma şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.

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