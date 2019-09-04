Türkiye'de her gün binlerce maddi hasarlı kaza gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ayrıca kaskosu bulunan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Ancak bu tamirat sonrasında araçların değerleri düşüyor. Hasarlı oldukları TRAMER kayıtlarına giren araçlar satış sırasında daha düşük değerde satılıyor. Bu durum araç sahibine maddi zarar veriyor. Ancak birçok vatandaşın bilmediği bir hak bulunuyor. Bu da aracın değer kaybının tazmini. Aracınız değişen parçaları ya da yapılan boya sebebiyle daha düşük değerde satılıyor. Aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor.
- Ekonomi
- 04.09.2019
- Gazete
Kaskolu tuzağa dikkat! Kazadan sonra paylaşılan kasko bilgileri ile nasıl dolandırıcılık yapılıyor?
Son dönemde aracınızla kaza yapmışsanız, hele de kasko varsa artık sizin bilgileriniz elden ele dolaşıyor. Bu işi kurumsal hale getirenler sizi arayıp vekalet istiyor. Aman dikkat! Peki yaşanan bir kazanın sonrasında paylaşılan kasko bilgileri ile nasıl dolandırıcılık yapılıyor? Verilen vekalet ne gibi kayıplara yol açıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Türkiye'de her gün binlerce maddi hasarlı kaza gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ayrıca kaskosu bulunan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Ancak bu tamirat sonrasında araçların değerleri düşüyor. Hasarlı oldukları TRAMER kayıtlarına giren araçlar satış sırasında daha düşük değerde satılıyor. Bu durum araç sahibine maddi zarar veriyor. Ancak birçok vatandaşın bilmediği bir hak bulunuyor. Bu da aracın değer kaybının tazmini. Aracınız değişen parçaları ya da yapılan boya sebebiyle daha düşük değerde satılıyor. Aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor.
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