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Memura ayda 338 lira

aile yardımı ödeneğinin göstergesini artırdı. Oluşacak farkının da eklenmesi ile aile yardımı 43,15 lira artışla 338,62 liraya ulaşacak...

Memura ayda 338 lira
2020 ve 2021 yıllarına yönelik 'nun toplu sözleşme kararı ile memurların hem mı belirlendi, hem de sosyal haklarında iyileştirmeye gidildi. Memurların aile yardımı ödeneğinin göstergesi 'de yayınlanan Kurul kararı ile 2.134'ten 2.273'e yükseldi.

KATSAYI YÜKSELDİ
Bu gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpılmasıyla aile yardımı ödeneği belirleniyor. Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamla birlikte maaş katsayısı da 0,138459'dan 0,143997'ye çıkacak. Bugün 295,47 lira (2.134*0,138459) olan aile yardımı ödeneği, Ocak 2020'de 327,30 liraya (2273*0,143997) yükselecek. Eş için ödenen aile yardımına ayrıca bir artış daha yapılacak. O da yılın ikinci yarısında un yüzde 5'i geçmesi halinde oluşacak, enflasyon farkı olacak. Yüzde 3.46 olması beklenen enflasyon farkı ile memurun aile yardımı ödeneği 43.15 lira artarak, Ocak 2020'de 338,62 liraya ulaşacak.

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