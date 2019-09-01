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  • 01.09.2019 14:45
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 14:52

'da rekor! 10 milyon 765 bin 946 geldi

'ya 1 Ocak- tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 765 bin 946 geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl, yüzde 16,66'lik artış yaşandı.

Antalya'da rekor!

'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok ağırlayan üçüncü kenti konumundaki , 16 milyon turist hedefine yaklaşıyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl 1 Ocak- tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 765 bin 946 turist geldi.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 2018 yılında 1 Ocak'tan 31 Ağustos tarihlerinde 9 milyon 228 bin 254 turist ağırlayan Antalya, bu yılın aynı döneminde 10 milyon 765 bin 946 turist sayısına ulaştı. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,66'lık artış yaşandı.

RUSYA LİDER, ALMANYA İKİNCİ
Milliyetlerine göre ise Antalya'ya en fazla turist 'dan geldi. Bu ülkeden 8 ayda toplam 3 milyon 865 bin 310 kişi gelirken, ikinci 'dan 1 milyon 697 bin 824, üçüncü sırada yer alan 'dan 596 bin 645, dördüncü 'den 530 bin 444 ve beşinci sırada yer alan Polonya'dan ise 400 bin 214 turist geldi.

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