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Memurun aile yardımı arttı

Hakem Kurumu kararıyla, memur maaş ları belirlenirken, sosyal haklarda da iyileştirmeye gidildi. Aile yardımı ödeneği 31.83 lira artışla 327.30 liraya yükseltildi.

Memurun aile YARDIMI ARTTI
Milyonlarca memurun mını belirleyen ile aile yardımı artırıldı, sözleşmeli personelden sanatçılara kadar geniş bir kesimin yüzünü güldüren kararlar alındı. da sözleşmeye girdi. 2020 ve 2021 yıllarına yönelik Hakem Kurulu'nun toplu sözleşme kararı dün 'de yayımlandı. Karara göre, eş için ödenen aile yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e yükseldi. Bu gösterge rakamı maaş katsayısı ile çarpılıyor. Şu an 295.47 lira olan aile yardımı ödeneği 15 Ocak 2020 yılında 327.30 lira olacak. Aile yardımı ödeneği bu kararla 31.83 lira artacak, bu miktar oransal olarak yüzde 10.7'ye denk geliyor. Diğer taraftan aile yardımı ödeneği 15 Temmuz 2020'de yüzde 4 artışla 340,39 lira olacak. Kurul kararına göre sözleşmeli personelin taban ve tavan ücreti yüzde 4 artırıldı.

TAZMİNAT, SERVİS, YEMEK
Sözleşmeli sanatçılara saat 24.00'den sonra yaptırılan çalışmalar karşılığı 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti 5 katı tutarında ödenecek. Yüksek hızlı tren makinistlerine her ay 95 lira ilave ücret ödemesi yapılacak. Toplu sözleşme ile yemek yardımı, seyyar görev tazminatı, servis hizmeti gibi birçok kalemde de artış oldu. Ayrıca, kurum ve kuruluşlara sunulan yemek hizmetlerinde, helal gıda sertifikalı ürün kullanımına ihtimam gösterilmesi de kararda yer aldı.

Hazal ATEŞ

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