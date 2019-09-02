Dolar son dakika... Yen, ABD ve Çin'in birbirlerinden ithal ürünlerden gümrük vergileri almaya başlamasıyla güvenli liman varlıklara yönelik artan iştah sayesinde değer kazandı. Piysaların gözü, merkez bankalarının faiz kararlarında olacak. Eylül ayında hem yurt içinde hem de yurt dışındaki veriler yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Eylül güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,,8358
Satış:5,8392
EURO
Alış: 6,4152
Satış: 6,4202
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