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  • 02.09.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 09:17

da son dakika hareketlilik: 2 Eylül ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Piyasalar eylül ayındaki yoğun veri akışını takip edecek. Enflasyon, ihracat ve büyüme rakamlarının açıklanacağı bu haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü başladı. ABD piyasaları ise bugün kapalı. Peki, şu dakikalarda ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Eylül güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Yen, ABD ve Çin'in birbirlerinden ithal ürünlerden gümrük vergileri almaya başlamasıyla güvenli liman varlıklara yönelik artan iştah sayesinde değer kazandı. Piysaların gözü, merkez bankalarının faiz kararlarında olacak. Eylül ayında hem yurt içinde hem de yurt dışındaki veriler yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,,8358
Satış:5,8392

EURO
Alış: 6,4152
Satış: 6,4202

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