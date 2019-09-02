Altın fiyatları ABD-Çin'in birbirlerinden ithal ürünlerden yeni gümrük vergileri almaya başlamasının ardından güvenli limanlara yönelimin artmasıyla yükseldi. ABD altın vadeli kontratları de %0.4 yükselerek 1,535.10 dolar seviyesini gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

2 Eylül Pazartesi günü gram altın 285,87 liradan alınırken, 285,91 liradan satılıyor.