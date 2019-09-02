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  • 02.09.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 09:23

2 Eylül'e yükselişle başladı! , çeyrek tam altın fiyatları ne kadar oldu?

son dakika... ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, eylül ayına yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta kapanışında altının gramı 0,63 artışla 289,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Eylül canlı rakamlar...

Altın fiyatları ABD-Çin'in birbirlerinden ithal ürünlerden yeni gümrük vergileri almaya başlamasının ardından güvenli limanlara yönelimin artmasıyla yükseldi. ABD altın vadeli kontratları de %0.4 yükselerek 1,535.10 dolar seviyesini gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

2 Eylül Pazartesi günü gram altın 285,87 liradan alınırken, 285,91 liradan satılıyor.

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