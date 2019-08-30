Trump'tan FED'e çok sert tepki! "Dolar güç kazanıyor, FED hiçbir şey yapmıyor"
ABD Başkanı Donald Trump, yine Twitter üzerinden ABD Merkez Bankası'nı (Fed) eleştirdi. Trump, "Eğer Fed faiz indirimine giderse, uzun bir dönemdeki en büyük borsa artışına sahip oluruz. Kötü yönetilen zayıf şirketler, kendilerinin kötü yönetimleri yerine bu küçük tarifeleri suçluyor… Ve bunu yaptıkları için onları kim suçlayabilir? Bahane!" ifadesini kullandı.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doların güç kazanmasına karşın, Fed'i "hiçbir şey yapmamakla" suçladı:
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