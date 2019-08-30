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  • Ekonomi
  • 30.08.2019 22:07
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 22:26

Trump'tan 'e çok sert tepki! "Dolar güç kazanıyor, FED hiçbir şey yapmıyor"

Başkanı , yine Twitter üzerinden ABD Merkez Bankası'nı () eleştirdi. Trump, "Eğer Fed indirimine giderse, uzun bir dönemdeki en büyük artışına sahip oluruz. Kötü yönetilen zayıf şirketler, kendilerinin kötü yönetimleri yerine bu küçük tarifeleri suçluyor… Ve bunu yaptıkları için onları kim suçlayabilir? Bahane!" ifadesini kullandı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doların güç kazanmasına karşın, Fed'i "hiçbir şey yapmamakla" suçladı:

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