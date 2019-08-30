Hükümet ve memur sendikaları anlaşamadı 2020-2021 yılı için toplu sözleşmeden sonuç çıkmadı. Hakem kurulu geçtiğimiz günlerde bir karar vermişti. Bu doğrultuda Ocak'ta maaşlar yüzde 4 oranında artırılacak. Ayrıca 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde enflasyon farkı da verilecek. Yani Hakem Kurulu, hükümetin son teklifini dikkate alarak memur ile memur emeklisinin maaşına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4; 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar vermişti.

Merkez Bankası'nın yüzde 13.9'luk 2019 yılı enflasyon tahmini fark olabileceğini gösteriyor. Bu anlamda en düşük maaş memurlarda 4 bin, memur emeklilerinde 2 bin 711 liraya çıkacak. İşte zam hesabı ve yeni taban maaşlar