aylarının bitmesiyle pek çok turizm çalışanı işlerini bırakacak. Peki bu durumda olanlar tazminat, ihbar, işsizlik maaşı gibi haklarını nasıl alacak? Sözleşmesi belirli süreli olsun olmasın tüm çalışanların kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik maaşı gibi hakları bulunuyor. Ancak bu durum mevsimlik sözleşmeler yapan çalışanlarda biraz farklı uygulanıyor.