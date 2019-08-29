Yaz aylarının bitmesiyle pek çok turizm çalışanı işlerini bırakacak. Peki bu durumda olanlar tazminat, ihbar, işsizlik maaşı gibi haklarını nasıl alacak? Sözleşmesi belirli süreli olsun olmasın tüm çalışanların kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik maaşı gibi hakları bulunuyor. Ancak bu durum mevsimlik sözleşmeler yapan çalışanlarda biraz farklı uygulanıyor.
- Ekonomi
- 29.08.2019
- Gazete
Turizm çalışanına tazminat! Tazminat, ihbar, işsizlik maaşı gibi haklar nasıl alınır?
Yaz sezonunun sonuna yaklaşılırken, turizm çalışanlarını telaş sardı. Çalışanların sözleşmesi yenilenmiyorsa tazminat ve işsizlik maaşı hakları doğuyor. Peki bu durumda olanlar tazminat, ihbar, işsizlik maaşı gibi haklarını nasıl alacak? Sözleşmesi askıya alınanlar gelecek sezon çağrılır mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Yaz aylarının bitmesiyle pek çok turizm çalışanı işlerini bırakacak. Peki bu durumda olanlar tazminat, ihbar, işsizlik maaşı gibi haklarını nasıl alacak? Sözleşmesi belirli süreli olsun olmasın tüm çalışanların kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik maaşı gibi hakları bulunuyor. Ancak bu durum mevsimlik sözleşmeler yapan çalışanlarda biraz farklı uygulanıyor.
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