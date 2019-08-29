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  • 29.08.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 09:13

son dakika: 29 Ağustos ve ne kadar oldu? Dolarda son durum nedir?

da ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle dalgalanmalar sürüyor. Dünkü işlem gününde 5.80'li seviyelerin altına gerileyen dolar/TL, 29 Ağustos'a yukarı yönlü başladı. Piyasalar yoğunlaşan veri takvimine odaklandı. Dolar endeksi dün 98,2'ye kadar yükselmesinin ardından bugün yatay seyrediyor. Peki, bugün ve oldu? İşte 29 Ağustos güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar, ilk baştaki dalgalanmanın ardından azalan resesyon endişelerinin piyasaları yatıştırmasıyla güvenli liman yen karşısında kazanımlarını korudu ancak sterlin yatırımcıların zorlu bir Brexit konusunda giderek daha fazla endişelenmeleriyle kayıplarını toparladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,8280
Satış: 5,8325

EURO
Alış: 6,4596
Satış: 6,4649

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesinin yatırımcıların global ekonomik yavaşlamaya dair kaygılarını artırmasıyla yön arayışı sürerken, bugün yoğunlaşan ekonomik veri gündemi takip edilecek.

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