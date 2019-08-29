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perte çıktı

Kasko uygulamaları vatandaşın sını attırıyor. Aracı perte çıkan kazazedeye poliçe bedelinin altında ödemede diretildi. Vatandaş isyanda...

Sigorta perte çıktı
Araç alır almaz yaptırdığımız ve en büyük teminat olarak gördüğümüz kasko, kimi zaman vatandaşın sını attırıyor. Özellikle pert uygulamaları tüketicileri bezdiriyor. Araca pert raporu düzenlendiğinde, sigorta şirketinin; poliçede belirlenen kasko bedelini aşmamak kaydıyla, aracın o anki piyasa değeri üzerinden ödeme yapma zorunluluğu bulunuyor. Ancak şirketler, işi yokuşa sürüyor, yıldırma politikaları ile vatandaşı aracının değerinin altında fiyatlara mecbur bırakmaya çalışıyor. Sigorta şirketlerinin can sıkan uygulamalarına son olarak 'da kaza yapan ve aracı perte çıkartılan Ali Karaaslan maruz kaldı. Kazazede Karaaslan, kasko bedelinin 824 bin lira olarak göründüğünü ancak sigorta şirketinin kendisine 713 bin lira ödemek istediğini anlattı. Karaaslan, bedeli kabul etmediğini belirttiğinde kendisine, 'Aracınızı hasarlı olarak alın, 285 bin lira tamir bedeli öderiz' teklifinin yapıldığını kaydetti. Duruma isyan eden Karaaslan, "Peşini bırakmayacağım, hukuk mücadelesi başlatacağım" diye konuştu.



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