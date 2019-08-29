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  • 29.08.2019 15:00
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 15:10

Berat Albayrak'tan 'İhracat Ana Planı' ile ilgili önemli açıklama

Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan "İhracat Ana Planı" ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "İhracat ve katma değeri yüksek ürün üretimini önceleyen modelimizin bu önemli ayağının ülkemize, sanayicimize ve ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Albayrak'tan 'İhracat Ana Planı' açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da "İhracat Ana Planı"nı açıkladı. Bakan Albayrak da konuyla ilgili olarak Twitter'dan mesaj paylaştı.

SANAYİCİMİZE VE İHRACATÇIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM
Bakan Albayrak, "Yapısal Dönüşüm Adımları" kapsamında ilan ettiğimiz #İhracatAnaPlanı Sn. Bakanımız @Pekcan tarafından açıklandı. İhracat ve katma değeri yüksek ürün üretimini önceleyen modelimizin bu önemli ayağının ülkemize, sanayicimize ve ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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