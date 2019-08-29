Altın fiyatları resesyon endişelerinin olduğu bir ortamda yükselirken, işlemciler ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretleri ve küresel merkez bankalarının faizlere ilişkin yönlendirmesini yakından izliyorlar. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

29 Ağustos tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

29 Ağustos Perşembe günü gram altın 289,57 liradan alınırken, 289,61 liradan satılıyor.