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  • 29.08.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 09:29

son dakika: 29 Ağustos , gram, çeyrek, fiyatı ne kadar oldu?

son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 467,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,35 yükselişle 287,20 liradan işlem gördü. Peki, bugün , , çeyrek altın ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ağustos ...

Altın fiyatları resesyon endişelerinin olduğu bir ortamda yükselirken, işlemciler ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretleri ve küresel merkez bankalarının faizlere ilişkin yönlendirmesini yakından izliyorlar. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

29 Ağustos tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

29 Ağustos Perşembe günü gram altın 289,57 liradan alınırken, 289,61 liradan satılıyor.

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