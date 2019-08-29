1.5 milyar dolarlık buluşma

10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün önemli buluşmalarından Uluslararası Zuchex, 12-15 Eylül'de 30'uncu kez kapılarını açıyor. Tarsus Turkey tarafından Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek fuarda binlerce yeni ürün, koleksiyon ve inovatif tasarım bir arada sergilenecek. Uluslararası Zuchex kapsamında ilk defa uygulanan Overseas Buyer programıyla, yüksek bütçelerle satın alma yetkisine sahip Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupalı satın almacılar başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından 5 bin civarında profesyonel iş insanı, Türkiye'nin üretici markalarıyla fuarda birebir görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a gelecek. 600'ün üzerinde firmanın toplam brüt 100 bin metrekare alanda stand açacağı Zuchex, katılımcı sayısında geçen yıla göre yüzde 20 artış sağlarken, organizasyonu 32 bin profesyonelin ziyaret etmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İMMİB ve ZÜCDER'in destekleriyle düzenlenen Zuchex 2019'da gerçekleşecek ticaretin ise 1.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
- Ekonomi
- 29.08.2019
- Gazete
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