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  • 28.08.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 19:05

Son dakika: Memur mı belli oldu!

Son dakika haberine göre memur mı oranı belli oldu. Hakem heyeti kararı ile memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3, zam yapıldı.

Son dakika haberine göre memur mı oranı belli oldu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

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