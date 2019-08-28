SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı çalışanların aklında "ne zaman emekli olurum?" ve "erken emeklilik için fırsatlar neler?" soruları var. Yaşamlarının büyük bir bölümünü çalışarak ve geleceğine yatırım yaparak geçiren vatandaşlar, ne zaman emekli olurum hesaplamalarıyla emeklilik gününü araştırıyor. Ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını bulabileceğiniz haberimizi inceleyebilirsiniz!

Ne Zaman Emekli Olurum?

5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği 01.05.2008 tarihinden sonra pirim gün sayısı başlangıcı olanlar 60-65 yaşları arasında emekli olur. Erkekler için 01.01.2036'dan sonra, kadın çalışanlar ise 01.01.2040'dan sonra pirim gün sayısını dolduranlar en erken 61 yaşında emekli olabilecek. Buna ek olarak 4A (özel sektör) çalışanlarının 7.200 gün (20 yıl) prim, 4B ve 4C çalışanlarının ise 9.000 gün (25 yıl) prim ödemesi yapması gerekiyor.

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E- Devlet Üzerinden Emeklilik Sorgulama

Bu hizmet Sosyal Güvenlik Kurumu iş birliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden sunulur. Hesaplamanın yapılabilmesi için karşınıza çıkan alanlara giriş yapılması gerekir. Hesaplamalar kullanıcı tarafından girilen veriler üzerinden yapılır.

Sorgulama yapmak için öncelikle T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalı, ardından sistemin sizden istediği bilgileri doğru şekilde yazmalısınız. Tüm bu aşamaları eksiksiz şekilde geçtiğiniz takdirde, emeklilik hakkını elde etmeniz için gereken koşulların neler olduğu karşınıza çıkacak.

Bağ-Kur'luya 1800 Gün Erken Emeklilik

Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu'nda özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SGK arasındaki farkların eşitlenmesi, komisyonda gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak. Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek.

Pirimi Az Çalışana Emeklilik İmkanı

9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkanı var. Burada 10 yıllık prim (3600 gün) ile birlikte sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki bu zaman da çoktan doldu. Böylece sigortalı olduktan sonra fazla çalışma imkanı bulamayan, özellikle kadın sigortalılar için sistem emeklilik imkanı sunuyor.

Kadınlar için Erken Emeklilik İmkanı

Üstelik bu primleri çalışarak doldurmak şart değil. Borçlanma imkanı var. Kadınlar 8 Eylül 1981'den önce işe girmişse 3600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor. Erkekler ise 8 Eylül 1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında başka şarta bakılmaksızın emekli olabiliyor.

Kademeli Yaş

İlk defa işe girdiğiniz tarih ve 3600'ü tamamladığınız tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor. Burada 15 yıl, 3600 gün ile kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartlarından hangisi en son gerçekleşmişse o tarihe göre emeklilik belirleniyor. 3600 gün prim şartını tamamlamak için çalışmak gerekmiyor. Erkekler sigortadan sonraki askerlikleri, kadınlar ise 3 doğumu borçlanabilir. Böylece erkekler 540, kadınlar 2160 gün kazanabilir.