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’nın rolü artıyor

BTK’nın rolü artıyor
Bakü-Tiflis-Kars () demiryolu güzergahında taşımacılığın artırılması amacıyla , , , ve demiryolu idareleri yetkilileri bir araya geldi. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, BTK demiryolu hattının büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, "BTK demiryolu hattının daha aktif hale getirilerek taşıma miktarının, dolayısıyla da ticaret hacminin daha da artırılması söz konusu" diye konuştu.

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