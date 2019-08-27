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  • 27.08.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 20:05

Son dakika haberi... 'da taksilere yüzde 25, minibüslere yüzde 20 yapıldı

Son dakika haberine göre, Başkanı , taksi ücretlerine yüzde 25 oranında yapıldığını açıkladı. Eyüp Aksu, ()’ndeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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