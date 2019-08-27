Şampiyonlar Ligi’ne yetişecek

Doğuş Grubu ile Bilgili Holding'in hayata geçirdiği Galataport İstanbul için geri sayım başladı. Doğuş Grubu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasının 30 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatarak, "Bu tarihten önce bitirip ekipleri Galataport'ta ağırlamak istiyoruz" dedi. Şahenk, kente kruvaziyer limanı kazandırmakla birlikte 200 yıldır halka kapalı olan 1.2 kilometrelik sahil şeridini de İstanbullular'a açmış olacaklarını söyledi. Bilgili Holding Başkanı Serdar Bilgili ise projenin kentin yaşam kültürünü farklı noktaya taşıyacağını belirtti. Doğuş Grubu Başkan Vekili Hüsnü Akhan da "İlk gemi 5 Nisan'da yanaşacak" dedi.
HEDEF YILDA 500 GEMİ
İlk etapta yılda 25 milyon kişiyi ağırlaması beklenen Galataport'un, yılda 500 gemi ile 15 milyon turist ve mürettebata ulaşması hedefleniyor. Galataport'un tamamlandığında 5 bin kişiye iş sağlayacağı tahmin ediliyor.
HEDEF YILDA 500 GEMİ
İlk etapta yılda 25 milyon kişiyi ağırlaması beklenen Galataport'un, yılda 500 gemi ile 15 milyon turist ve mürettebata ulaşması hedefleniyor. Galataport'un tamamlandığında 5 bin kişiye iş sağlayacağı tahmin ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.