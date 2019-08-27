Sigaraya 5 lira zam geldi iddiası dün gece sosyal medyayı karıştırdı. Sosyal medyada sigaraya zam geldiğine dair haberlerin çıkmasının ardından vatandaşlar arasında en çok merak edilenler arasına "Sigaraya zam mı geldi" sorusu girdi. Sigaraya 5 TL daha zam geleceği iddiaları üzerine sosyal medyada paylaşımda bulunan kullanıcılar tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara tırmandı. Temmuz ayında yapılan ÖTV ve KDV değişiklikleriyle sigara vergileri 54 kuruştan başlatılmıştı. 28 Ağustos 2019 sigara fiyatları son dakika zamlı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları. 2019 sigara fiyatları zamlı güncel liste!.