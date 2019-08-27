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  • 28.08.2019 08:51
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 08:51

28 Ağustos sigara fiyatları! Sigaraya son dakika 5 TL geldi mi? İşte zamlı sigara tekel fiyatları listesi

Sigaraya son dakika 5 TL geldi mi? 28 Ağustos sigara fiyatları! İşte . da sigaraya zam geldiğine dair haberlerin çıkmasının ardından vatandaşlar arasında en çok merak edilenler arasına "Sigaraya zam mı geldi" sorusu girdi. Vatandaşlar tarafından "Sigaraya 5 TL zam mı geldi?", " Sigara fiyatları" ve "Zamlı sigara fiyatları listesi" soruları internet ortamında en çok arananlar arasına girdi. Son olarak vergiler artmıştı. Sigara fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttırıldı. İşte bu konu hakkında ve sigara fiyatları hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Merak edilen detaylar haberimizde....

Sigaraya son dakika 5 TL zam geldi mi?

Sigaraya 5 lira zam geldi iddiası dün gece sosyal medyayı karıştırdı. Sosyal medyada sigaraya zam geldiğine dair haberlerin çıkmasının ardından vatandaşlar arasında en çok merak edilenler arasına "Sigaraya zam mı geldi" sorusu girdi. Sigaraya 5 TL daha zam geleceği iddiaları üzerine sosyal medyada paylaşımda bulunan kullanıcılar tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara tırmandı. Temmuz ayında yapılan ÖTV ve KDV değişiklikleriyle sigara vergileri 54 kuruştan başlatılmıştı. 28 Ağustos 2019 sigara fiyatları son dakika zamlı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları. 2019 sigara fiyatları zamlı güncel liste!.

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