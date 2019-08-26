Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından konut kredisi faiz oranları 0.99 olarak vatandaşlara uygulamaya devam ediyor. Bu anlamda
özel bankalarda konut kredisi faiz oranlarında indirime gidiyor.
Özel bankalarda en uygun konut kredisi faizi ne oldu?
Kamu bankaları 0.99 konut kredisi kampanyası sonrasında faiz indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Her banka farklı şartlar ve koşullar uygulamakta örnek vermek gerekirse Ziraat Bankası'ndan masraflar hariç şekilde 100.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde aylık taksit bedeli 1.192 TL, geri ödeme tutarı da 216.046 TL' ye denk geliyor.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından konut kredisi faiz oranları 0.99 olarak vatandaşlara uygulamaya devam ediyor. Bu anlamda
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