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  • 27.08.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 14:20

Özel larda faizi ne oldu?

Kamu ları 0.99 konut kredisi kampanyası sonrasında faiz indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Her banka farklı şartlar ve koşullar uygulamakta örnek vermek gerekirse 'ndan masraflar hariç şekilde 100.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde aylık taksit bedeli 1.192 TL, geri ödeme tutarı da 216.046 TL' ye denk geliyor.

Özel bankalarda en uygun konut kredisi faizi düştü!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından konut kredisi faiz oranları 0.99 olarak vatandaşlara uygulamaya devam ediyor. Bu anlamda
özel bankalarda konut kredisi faiz oranlarında indirime gidiyor.

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